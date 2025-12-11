Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Белый дом: Трамп активно работает над урегулированием конфликта между РФ и Украиной

    Президент США Дональд Трамп ведет активную работу, направленную на завершение российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

    "Он активно работает в отношении войны России и Украины", - сказала она, имея в виду Трампа.

    Лента новостей