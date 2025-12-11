Белый дом: Трамп активно работает над урегулированием конфликта между РФ и Украиной
Другие страны
- 11 декабря, 2025
- 23:26
Президент США Дональд Трамп ведет активную работу, направленную на завершение российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.
"Он активно работает в отношении войны России и Украины", - сказала она, имея в виду Трампа.
Последние новости
00:19
МИД: Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской РеспубликиВнутренняя политика
00:11
Фото
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара АлиеваВнутренняя политика
00:00
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидераВнутренняя политика
00:00
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева минуло 22 годаВнутренняя политика
23:44
США конфискуют задержанный близ Венесуэлы танкер вместе с нефтьюДругие страны
23:26
Белый дом: Трамп активно работает над урегулированием конфликта между РФ и УкраинойДругие страны
23:17
Фото
Эрдоган встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в АшхабадеВ регионе
23:16
Фото
Украина и США провели новый раунд переговоров о гарантиях безопасностиДругие страны
23:04