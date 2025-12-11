Ağ Ev: Tramp Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münaqişənin həlli üçün fəal şəkildə çalışır
Digər ölkələr
- 11 dekabr, 2025
- 23:40
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münaqişənin həlli üçün fəal şəkildə çalışır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Levitt brifinqdə bildirib.
"O, Rusiya-Ukrayna müharibəsi üzərində fəal şəkildə işləyir", - Levitt deyib.
