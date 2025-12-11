İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Ağ Ev: Tramp Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münaqişənin həlli üçün fəal şəkildə çalışır

    • 11 dekabr, 2025
    • 23:40
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münaqişənin həlli üçün fəal şəkildə çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Levitt brifinqdə bildirib.

    "O, Rusiya-Ukrayna müharibəsi üzərində fəal şəkildə işləyir", - Levitt deyib.

    Белый дом: Трамп активно работает над урегулированием конфликта между РФ и Украиной

