Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы в связи с дождливой погодой

В связи с сохраняющейся дождливой погодой сотрудники полиции в Баку и Сумгайыте, а также в других регионах Азербайджана, перешли на усиленный режим работы.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в связи с интенсивными дождями наряды полиции привлечены к службе вдоль улиц и проспектов для обеспечения безопасности граждан.

Движение транспорта регулируется сотрудниками дорожного патруля, постового патрульного службы и другими сотрудниками, проводится профилактическая работа с водителями и пешеходами. Оказывается помощь гражданам, обеспечивается их безопасное прибытие к месту назначения.