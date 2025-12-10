Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы в связи с дождливой погодой
Экология
- 10 декабря, 2025
- 19:14
В связи с сохраняющейся дождливой погодой сотрудники полиции в Баку и Сумгайыте, а также в других регионах Азербайджана, перешли на усиленный режим работы.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в связи с интенсивными дождями наряды полиции привлечены к службе вдоль улиц и проспектов для обеспечения безопасности граждан.
Движение транспорта регулируется сотрудниками дорожного патруля, постового патрульного службы и другими сотрудниками, проводится профилактическая работа с водителями и пешеходами. Оказывается помощь гражданам, обеспечивается их безопасное прибытие к месту назначения.
Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы в связи с дождливой погодой
Последние новости
19:26
В Баку пройдут соревнования по акробатике и аэробикеИндивидуальные
19:24
В Конгресс США внесен законопроект об отмене ограничений на помощь АзербайджануВнешняя политика
19:14
Фото
Видео
Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы в связи с дождливой погодойЭкология
19:05
Фото
Лейла Алиева и Саида Мирзиёева обсудили роль женщин в политической и экономической жизниВнешняя политика
18:47
Экономический эффект от использования GenAI в Азербайджане достигнет 70 млн манатовИКТ
18:44
Фото
Сахиба Гафарова обсудила с торговым посланником Великобритании расширение сотрудничестваМилли Меджлис
18:42
В Азербайджане будет создан "Центр технологий нового поколения"ИКТ
18:37
В Азербайджане будет разработана "Программа поддержки развития цифровой экономики"ИКТ
18:35