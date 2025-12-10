Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы в связи с дождливой погодой

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Экология
    • 10 декабря, 2025
    • 19:14
    В связи с сохраняющейся дождливой погодой сотрудники полиции в Баку и Сумгайыте, а также в других регионах Азербайджана, перешли на усиленный режим работы.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в связи с интенсивными дождями наряды полиции привлечены к службе вдоль улиц и проспектов для обеспечения безопасности граждан.

    Движение транспорта регулируется сотрудниками дорожного патруля, постового патрульного службы и другими сотрудниками, проводится профилактическая работа с водителями и пешеходами. Оказывается помощь гражданам, обеспечивается их безопасное прибытие к месту назначения.

