    Polis yağışlı hava ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib

    Daxili siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 19:04
    Polis yağışlı hava ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib

    Davam edən yağmurlu hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Azərbaycanın digər bölgələrində polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, intensiv şəkildə davam edən yağışla bağlı vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmini məqsədilə polis naryadları küçə və prospektlər boyu xidmətə cəlb ediliblər.

    Nəqliyyatın hərəkəti Yol Patrul, Post Patrul Xidməti və digər əməkdaşlar tərəfindən tənzimlənir, sürücü və piyadalarla profilaktik iş aparılır. Ehtiyacı olan vətəndaşlara köməklik göstərilir, onların mənzil başına təhlükəsiz çatmaları təmin edilir. Küçə və prospektlərdə polisin müşayətilə təhlükəsizlik tədbirləri davam edir.

    Daxili İşlər Nazirliyi Yol Polisi gücləndirilmiş iş rejimi Yağıntılı hava şəraiti
    Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы в связи с дождливой погодой

