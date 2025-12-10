Polis yağışlı hava ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib
Daxili siyasət
- 10 dekabr, 2025
- 19:04
Davam edən yağmurlu hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Azərbaycanın digər bölgələrində polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, intensiv şəkildə davam edən yağışla bağlı vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmini məqsədilə polis naryadları küçə və prospektlər boyu xidmətə cəlb ediliblər.
Nəqliyyatın hərəkəti Yol Patrul, Post Patrul Xidməti və digər əməkdaşlar tərəfindən tənzimlənir, sürücü və piyadalarla profilaktik iş aparılır. Ehtiyacı olan vətəndaşlara köməklik göstərilir, onların mənzil başına təhlükəsiz çatmaları təmin edilir. Küçə və prospektlərdə polisin müşayətilə təhlükəsizlik tədbirləri davam edir.
Polis yağışlı hava ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib
Son xəbərlər
19:50
Merts: Aİ Ukrayna ilə bağlı səylərin koordinasiyası üzrə danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
19:33
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI tura start verilibKomanda
19:33
Azərbaycan və Slovakiyanın müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı hədəflərə töhfə verəcək - RƏYXarici siyasət
19:25
ABŞ Konqresinə Azərbaycana yardımla bağlı məhdudiyyətlərin ləğvini nəzərdə tutan qanun layihəsi təqdim edilibXarici siyasət
19:05
Bakıda akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə yarışlar keçiriləcəkFərdi
19:04
Foto
Video
Polis yağışlı hava ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçibDaxili siyasət
18:57
İlham Əliyev Donald Trampa: Münaqişələrin həllinə davamlı sadiqliyiniz ən yüksək beynəlxalq tanınmaya tam layiqdirXarici siyasət
18:56
Qazaxıstan dekabrda CPC-dən təxminən 60 min ton nefti BTC-yə yönləndirəcəkEnergetika
18:45