Литва вручила временному поверенному Беларуси ноту протеста

Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства Беларуси и вручило ему ноту протеста в связи с продолжающимися с белорусской территории гибридными атаками, а также фактом насильственного задержания имущества граждан и компаний стран Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщает литовское внешнеполитическое ведомство.

"Белорусской стороне вновь настоятельно указали на необходимость обеспечить эффективный контроль своего воздушного пространства и вернуть незаконно задержанное имущество, принадлежащее гражданам и предприятиям ЕС", - говорится в сообщении.

В МИД Литвы выразили сожаление, что Беларусь не воспользовалась возможностью технического обсуждения вопросов, которые она сама неоднократно предлагала поднять как публично, так и по дипломатическим каналам. Литва была готова к такому диалогу 4 декабря на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене, где председательствующая Финляндия предложила посредничество, однако Минск отклонил приглашение, заявив, что его не устраивает предложенный Литвой дипломатический уровень встречи.

Ведомство подчеркнуло, что Литва по-прежнему готова к конструктивному диалогу, однако отказ белорусской стороны, несмотря на ее собственные предыдущие заявления, свидетельствует о нежелании сотрудничать и об очевидной нехватке доброй воли.