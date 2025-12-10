İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Litva Belarusun müvəqqəti işlər vəkilinə etiraz notasını təqdim edib

    Digər ölkələr
    • 10 dekabr, 2025
    • 18:44
    Litva Belarusun müvəqqəti işlər vəkilinə etiraz notasını təqdim edib

    Litva Xarici İşlər Nazirliyi Belarusun müvəqqəti işlər müvəkkilini çağıraraq ona etiraz notasını təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Litva Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb.

    Nota Belarus ərazisindən davam edən hibrid hücumlarla, həmçinin Avropa İttifaqı ölkələrinin vətəndaşları və şirkətlərinə məxsus əmlakın zorla müsadirə olunması faktı ilə bağlıdır.

    "Belarus tərəfinə bir daha hava məkanına effektiv nəzarəti təmin etmək və Avropa İttifaqı vətəndaşları və müəssisələrinə məxsus qanunsuz saxlanılan əmlakı geri qaytarmaq zərurəti qəti şəkildə bildirilib", – açıqlamada qeyd olunur.

    Litva XİN təəssüflə vurğulayıb ki, Belarus dəfələrlə həm ictimaiyyət qarşısında, həm də diplomatik kanallar vasitəsilə gündəmə gətirməyi təklif etdiyi məsələlərin texniki müzakirəsi imkanından yararlanmayıb. Litva dekabrın 4-dəVyanada keçirilən ATƏT Nazirlər Şurasının iclasında belə dialoqa hazır olub. İclasda sədrliyi həyata keçirən Finlandiya vasitəçilik təklif etsə də, Minsk dəvəti rədd edib.

    Nazirlik vurğulayıb ki, Litva hələ də konstruktiv dialoqa hazırdır.

    Litva Belarus nota
    Литва вручила временному поверенному Беларуси ноту протеста

    Son xəbərlər

    18:45

    İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Litva Belarusun müvəqqəti işlər vəkilinə etiraz notasını təqdim edib

    Digər ölkələr
    18:41
    Foto

    Leyla Əliyeva Özbəkistan Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:37

    Zelenski: Sabah "istəklilər koalisiyası"nın görüşü olacaq

    Digər ölkələr
    18:36
    Foto

    Biləsuvarda dini tolerantlıqla bağlı konfrans keçirilib

    Din
    18:28

    Hikmət Hacıyev Mixail Qaluzinlə regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:28

    Azərbaycanda "Yeni Nəsil Texnologiyalar Mərkəzi" yaradılacaq

    İKT
    18:25

    Azərbaycanda "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı" hazırlanacaq

    İKT
    18:21
    Foto

    Milli Məclisin sədri Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti