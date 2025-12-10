Лейла Алиева и Саида Мирзиёева обсудили роль женщин в политической и экономической жизни

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 10 декабря в рамках международной конференции на тему "Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития", проходящей в Туркменистане, встретилась с руководителем Администрации президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой.

Как сообщает Report, в ходе встречи было отмечено развитие взаимоотношений между Азербайджаном и Узбекистаном, в том числе вклад сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Международным общественным фондом Узбекистана "Замин" в укрепление высокоуровневых связей двух государств.

Также была отмечена значимость международной конференции, проводимой в Туркменистане, в контексте активного вовлечения женщин в политическую и экономическую жизнь, расширения многостороннего диалога и партнерства. Стороны подчеркнули значение укрепления позиций женщин в различных сферах нашей жизни, включая образование и здравоохранение, для обеспечения устойчивого развития.