    Лейла Алиева и Саида Мирзиёева обсудили роль женщин в политической и экономической жизни

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 19:05
    Лейла Алиева и Саида Мирзиёева обсудили роль женщин в политической и экономической жизни

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 10 декабря в рамках международной конференции на тему "Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития", проходящей в Туркменистане, встретилась с руководителем Администрации президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой.

    Как сообщает Report, в ходе встречи было отмечено развитие взаимоотношений между Азербайджаном и Узбекистаном, в том числе вклад сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Международным общественным фондом Узбекистана "Замин" в укрепление высокоуровневых связей двух государств.

    Также была отмечена значимость международной конференции, проводимой в Туркменистане, в контексте активного вовлечения женщин в политическую и экономическую жизнь, расширения многостороннего диалога и партнерства. Стороны подчеркнули значение укрепления позиций женщин в различных сферах нашей жизни, включая образование и здравоохранение, для обеспечения устойчивого развития.

