В Азербайджане будет создан "Центр технологий нового поколения"
ИКТ
- 10 декабря, 2025
- 18:42
В Азербайджане планируется создание "Центра технологий нового поколения".
Как сообщает Report, это отражено в "Стратегии развития цифровой экономики на 2026-2029 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, также будут сформированы механизмы поддержки обучения и применения технологий.
Цель центра – вовлечь в обучение по профильным направлениям не менее 25 предприятий, ежегодно увеличивать число предприятий, пользующихся услугами цифровой трансформации, а также постоянно повышать количество предприятий, прошедших цифровую трансформацию, и их конкурентоспособность в своей сфере деятельности.
