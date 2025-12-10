Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Азербайджане будет создан "Центр технологий нового поколения"

    ИКТ
    • 10 декабря, 2025
    • 18:42
    В Азербайджане будет создан Центр технологий нового поколения

    В Азербайджане планируется создание "Центра технологий нового поколения".

    Как сообщает Report, это отражено в "Стратегии развития цифровой экономики на 2026-2029 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, также будут сформированы механизмы поддержки обучения и применения технологий.

    Цель центра – вовлечь в обучение по профильным направлениям не менее 25 предприятий, ежегодно увеличивать число предприятий, пользующихся услугами цифровой трансформации, а также постоянно повышать количество предприятий, прошедших цифровую трансформацию, и их конкурентоспособность в своей сфере деятельности.

    Ильхам Алиев стратегия развития Центр технологий нового поколения
    Azərbaycanda "Yeni Nəsil Texnologiyalar Mərkəzi" yaradılacaq
    Elvis

    Последние новости

    19:14
    Фото
    Видео

    Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы в связи с дождливой погодой

    Экология
    19:05
    Фото

    Лейла Алиева и Саида Мирзиёева обсудили роль женщин в политической и экономической жизни

    Внешняя политика
    18:47

    Экономический эффект от использования GenAI в Азербайджане достигнет 70 млн манатов

    ИКТ
    18:44
    Фото

    Сахиба Гафарова обсудила с торговым посланником Великобритании расширение сотрудничества

    Милли Меджлис
    18:42

    В Азербайджане будет создан "Центр технологий нового поколения"

    ИКТ
    18:37

    В Азербайджане будет разработана "Программа поддержки развития цифровой экономики"

    ИКТ
    18:35

    Литва вручила временному поверенному Беларуси ноту протеста

    Другие страны
    18:33

    В Азербайджане будет создана "Платформа цифровых решений и услуг"

    ИКТ
    18:33

    Хикмет Гаджиев обсудил с Михаилом Галузиным региональные и международные вопросы

    Внешняя политика
    Лента новостей