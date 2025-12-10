В Азербайджане будет разработана "Программа поддержки развития цифровой экономики"

В Азербайджане планируется разработка и внедрение "Программы поддержки развития цифровой экономики".

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Стратегии развития цифровой экономики на 2026–2029 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, также будут представлены механизмы поддержки цифровой трансформации экономической деятельности частного сектора. Цель состоит в том, чтобы как минимум 10 предприятий получили выгоду от этого механизма, как минимум 12 предприятий получили поддержку в цифровой трансформации и расширили доступ к ресурсам, а также в обеспечении непрерывного увеличения доли цифровой экономики в показателях ненефтяного сектора.