В Азербайджане будет разработана "Программа поддержки развития цифровой экономики"
ИКТ
- 10 декабря, 2025
- 18:37
В Азербайджане планируется разработка и внедрение "Программы поддержки развития цифровой экономики".
Как сообщает Report, это нашло отражение в "Стратегии развития цифровой экономики на 2026–2029 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, также будут представлены механизмы поддержки цифровой трансформации экономической деятельности частного сектора. Цель состоит в том, чтобы как минимум 10 предприятий получили выгоду от этого механизма, как минимум 12 предприятий получили поддержку в цифровой трансформации и расширили доступ к ресурсам, а также в обеспечении непрерывного увеличения доли цифровой экономики в показателях ненефтяного сектора.
