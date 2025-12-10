Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Азербайджане будет разработана "Программа поддержки развития цифровой экономики"

    ИКТ
    • 10 декабря, 2025
    • 18:37
    В Азербайджане будет разработана Программа поддержки развития цифровой экономики

    В Азербайджане планируется разработка и внедрение "Программы поддержки развития цифровой экономики".

    Как сообщает Report, это нашло отражение в "Стратегии развития цифровой экономики на 2026–2029 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, также будут представлены механизмы поддержки цифровой трансформации экономической деятельности частного сектора. Цель состоит в том, чтобы как минимум 10 предприятий получили выгоду от этого механизма, как минимум 12 предприятий получили поддержку в цифровой трансформации и расширили доступ к ресурсам, а также в обеспечении непрерывного увеличения доли цифровой экономики в показателях ненефтяного сектора.

    Ильхам Алиев поддержка цифровизации распоряжение ненефтяной сектор
    Azərbaycanda "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı" hazırlanacaq
    Elvis

    Последние новости

    19:14
    Фото
    Видео

    Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы в связи с дождливой погодой

    Экология
    19:05
    Фото

    Лейла Алиева и Саида Мирзиёева обсудили роль женщин в политической и экономической жизни

    Внешняя политика
    18:47

    Экономический эффект от использования GenAI в Азербайджане достигнет 70 млн манатов

    ИКТ
    18:44
    Фото

    Сахиба Гафарова обсудила с торговым посланником Великобритании расширение сотрудничества

    Милли Меджлис
    18:42

    В Азербайджане будет создан "Центр технологий нового поколения"

    ИКТ
    18:37

    В Азербайджане будет разработана "Программа поддержки развития цифровой экономики"

    ИКТ
    18:35

    Литва вручила временному поверенному Беларуси ноту протеста

    Другие страны
    18:33

    В Азербайджане будет создана "Платформа цифровых решений и услуг"

    ИКТ
    18:33

    Хикмет Гаджиев обсудил с Михаилом Галузиным региональные и международные вопросы

    Внешняя политика
    Лента новостей