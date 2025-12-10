İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycanda "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı" hazırlanacaq

    İKT
    • 10 dekabr, 2025
    • 18:25
    Azərbaycanda Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı hazırlanacaq

    Azərbaycanda "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı"nın hazırlanması və tətbiq edilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dair 2026–2029-cu illər üçün Strategiya"da öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, həmçinin özəl sektorun iqtisadi fəaliyyətinin rəqəmsal transformasiyasına dair dəstək mexanizmləri təqdim ediləcək. Bu mexanizmdən azı 10 müəssisənin faydalanması, azı 12 müəssisənin rəqəmsal transformasiya üzrə dəstək alması və resurslara çıxış imkanlarının genişlənməsi, eləcə də qeyri-neft iqtisadiyyatı üzrə göstəricilərdə rəqəmsal iqtisadiyyatın payının davamlı yüksəldilməsi hədəflənir.

    В Азербайджане будет разработана "Программа поддержки развития цифровой экономики"

