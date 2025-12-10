İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Simonyan: Azərbaycanın mallarının Naxçıvana və Türkiyəyə Ermənistan üzərindən tranziti müzakirə olunur

    Region
    • 10 dekabr, 2025
    • 13:29
    Simonyan: Azərbaycanın mallarının Naxçıvana və Türkiyəyə Ermənistan üzərindən tranziti müzakirə olunur

    Ermənistan Azərbaycanla ticarət-iqtisadi əməkdaşlığa hazırdır, bu neft məhsullarının alınmasını da əhatə edə bilər.

    "Report" Ermənistan KİV-nə istinadən məlumatına görə, bu barədə parlamentin spikeri Alen Simonyan jurnalistlərə bildirib.

    O, yalnız yanacağa fikir verməməyə çağırıb:

    "Əminəm ki, nə qədər çox alternativ enerji mənbələri olsa, Ermənistan üçün bir o qədər yaxşı olar".

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan mallarının Ermənistan üzərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına və Türkiyəyə tranziti məsələsi müzakirə olunur. O, yaxın zamanda bu cür tranzitin olacağını istisna etməyib.

    Daha əvvəl məlum olmuşdu ki, Azərbaycan Ermənistana Gürcüstan ərazisindən neft məhsulları partiyası göndərəcək. Tbilisi birdəfəlik olaraq gömrüksüz tranzitə razılıq verib.

    Aram Simonyan Ermənistan Türkiyə Azərbaycan Naxçıvan
    Симонян: Обсуждается транзит товаров из Азербайджана в Нахчыван и Турцию через Армению
    Speaker: Armenia open to trade with Azerbaijan, including fuel purchases

    Son xəbərlər

    13:43

    Aİ Rusiya neftini daşıyan 40 tankerə qarşı sanksiyaları razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    13:43

    IATA-nın baş direktoru: "Azərbaycan Asiyadan Avropaya yükdaşıma marşrutlarının dəyişməsindən faydalanacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:40

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:36
    Foto

    Astanada Türk Ədliyyə Təlim Şəbəkəsinin forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    13:34

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 3 % artıb

    Maliyyə
    13:31

    Azərbaycanda 11 ayda ümumi dəyəri 116 milyard manatdan çox ÜDM istehsal olunub

    Maliyyə
    13:31

    Slovakiya ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi Azərbaycana dividentlər qazandırır - RƏY

    Xarici siyasət
    13:29

    Simonyan: Azərbaycanın mallarının Naxçıvana və Türkiyəyə Ermənistan üzərindən tranziti müzakirə olunur

    Region
    13:28

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti