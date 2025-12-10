İsveçrənin yeni prezidenti məlum olub
Digər ölkələr
- 10 dekabr, 2025
- 22:34
İsveçrənin iqtisadiyyat naziri Qi Parmelen bu gün Federal Məclisin hər iki palatasında keçirilən səsvermədə 2026-cı il üçün ölkənin prezidenti seçilib.
"Report"un verdiyi məlumata görə, o, etibarlı olan 210 səsdən 203-nü toplayıb.
Nazir kimi o, ABŞ-ın İsveçrəyə tətbiq etdiyi yüksək ticarət tariflərini müzakirə etmək üçün bir neçə dəfə Vaşinqtona getməli olub. Təsadüfi deyil ki, səsvermədən sonra o, vəzifəsinin icrasına çətin vaxtlarda, "qeyri-sabit və gözlənilməz şəraitdə" gəldiyini qeyd edib.
Avqust ayında ölkə ABŞ-la razılığa gələ bilməyəndə İsveçrə idxalına 39% rüsum tətbiq edilib.
Noyabr ayında ABŞ-a 200 milyard dollar sərmayə yatırmaq öhdəliyi ilə tariflərin 15%-ə endirilməsi ilə bağlı razılaşma əldə olundu.
