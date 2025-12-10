Президентом Швейцарской конфедерации на 2026 год избран Ги Пармелен

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен сегодня был избран президентом страны на 2026 год в ходе голосования обеих палат Федерального собрания.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на местные СМИ, он получил 203 голоса из 210 действительных.

Будучи министром, ему неоднократно пришлось летать в Вашингтон для обсуждения высоких торговых пошлин, установленных США для Швейцарии. Неслучайно, после голосования он отметил, что вступает в должность в непростые времена, в "нестабильной и непредсказуемой обстановке".

В августе, когда страна не смогла достичь договоренностей с США, на импорт швейцарских товаров были введены пошлины в размере 39%.

Только в ноябре было достигнуто соглашение о снижении тарифов до 15% с обязательствами инвестиций в США в размере 200 млрд долларов.

Как известно, президент страны избирается на 1 год из числа членов Федерального совета. Наряду с президентством, Пармелен также останется на посту министра экономики. Он уже был президентом в 2021 году.