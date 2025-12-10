Рубио и Саар обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар встретился 10 декабря с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также актуальную повестку и возможности для совместных инициатив в странах Латинской Америки и Африки.

Саар поблагодарил госсекретаря за его поддержку и многолетнюю дружбу с Израилем.

Стороны также обсудили деятельность Международного уголовного суда в Гааге и его решения в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

Говоря ситуации в секторе Газе, израильский министр подчеркнул, что Иерусалим настаивает на разоружении ХАМАС и демилитаризации анклава в соответствии с планом американского лидера Дональда Трампа.