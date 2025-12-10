Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Рубио и Саар обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 22:52
    Рубио и Саар обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар встретился 10 декабря с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

    Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также актуальную повестку и возможности для совместных инициатив в странах Латинской Америки и Африки.

    Саар поблагодарил госсекретаря за его поддержку и многолетнюю дружбу с Израилем.

    Стороны также обсудили деятельность Международного уголовного суда в Гааге и его решения в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

    Говоря ситуации в секторе Газе, израильский министр подчеркнул, что Иерусалим настаивает на разоружении ХАМАС и демилитаризации анклава в соответствии с планом американского лидера Дональда Трампа.

    Марко Рубио Гидеон Саар Израиль Госдепартамент США
    İsrail HƏMAS-ın tərksilah edilməsində və anklavın demilitarizasiyasında israrlıdır
    Elvis

    Последние новости

    23:55

    Задержан экс-президент Боливии Луис Арсе

    Другие страны
    23:42

    СМИ: Военные США задержали танкер у берегов Венесуэлы

    Другие страны
    23:40
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" проиграл "Аяксу" в домашней встрече - ОБНОВЛЕНО-8

    Футбол
    23:23

    Папоян: Европа заинтересована в открытии границ Армении с Азербайджаном и Турцией

    В регионе
    23:09

    Киев и Вашингтон обсудили восстановление Украины и мирный план

    Другие страны
    23:08

    ФРС США снизила ставку до уровня 3,5 - 3,75% годовых

    Финансы
    22:52

    Рубио и Саар обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:42

    ЦАХАЛ обстрелял патруль миротворцев ООН на юге Ливана

    Другие страны
    22:23

    Путин и Пезешкиан проведут встречу в Туркменистане

    В регионе
    Лента новостей