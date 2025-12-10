Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ЦАХАЛ обстрелял патруль миротворцев ООН на юге Ливана

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 22:42
    ЦАХАЛ обстрелял патруль миротворцев ООН на юге Ливана

    Миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) вновь попали под обстрел во время патрулирования ливано-израильской границы.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ВСООНЛ.

    Отмечается, что израильские военные открыли огонь из пулемета на танке Merkava по "голубым каскам" в районе Сарда.

    "Танк находился на ливанской территории, по нашему патрулю было выпущено свыше 10 очередей, - говорится в заявлении. - Считаем обстрел миротворцев серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, поскольку израильская сторона была заранее уведомлена об их местонахождении и времени патрулирования".

    Командование ВСООНЛ требует от армии Израиля "прекратить агрессивное поведение и нападения на ооновские силы, которые работают над восстановлением стабильности в пограничном районе".

