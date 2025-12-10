İspaniyada Çempionlar Liqası matçından əvvəl Avropa Liqasının himni səsləndirilib
Futbol
- 10 dekabr, 2025
- 23:05
İspaniyanın "Vilyarreal" və Danimarkanın "Kopenhagen" komandaları arasında Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun matçından əvvəl Avropa Liqasının himni səsləndirilib.
"Report" xəbər verir ki, maraqlı hadisə La Liqa təmsilçisinin ev oyunlarını keçirdiyi "Estadio de la Seramika" stadionunda baş verib.
Qeyd edək ki, hazırda davam edən qarşılaşmada hesab bərabərdir - 2:2.
