ABŞ-nin neft ehtiyatları bir həftə ərzində 1,8 milyon barel azalıb
Energetika
- 10 dekabr, 2025
- 23:11
ABŞ-nin kommersiya xam neft ehtiyatları keçən həftə 1,8 milyon barrel azalaraq 5 dekabr 2025-ci il tarixinə 425,7 milyon barrelə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, cari inventar səviyyəsi ilin bu dövrü üçün beşillik orta göstəricidən 4% aşağıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 19:30-a olan məlumata görə, Londonun ICE birjasında "Brent" markalı neftin 2026-cı ilin fevral fyuçerslərinin qiyməti 0,74% azalaraq 61,48 dollar/barel, WTI markalı neftin yanvar fyuçerslərinin qiyməti isə 0,77% enərək 57,8 dollar/barel təşkil edib.
