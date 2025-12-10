KİV: Ukrayna Rusiyanın "kölgə donanması"na aid daha bir tankerə zərbələr endirib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    KİV: Ukrayna Rusiyanın kölgə donanmasına aid daha bir tankerə zərbələr endirib

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti və Hərbi Dəniz Qüvvələri Qara dənizdə Rusiyanın "kölgə donanması"na aid daha bir tankerə "Sea Baby" dəniz dronlarından istifadə edərək hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Suspilne" qəzeti Ukrayna kəşfiyyatındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Komor adaları bayrağı altında üzən "Dashan" adlı gəmi transponderi söndürülmüş vəziyyətdə Novorossiyskə doğru gedirmiş.

    "Tankerə ciddi ziyan dəyib və zərbə nəticəsində sıradan çıxıb. Mənbələrin məlumatına görə, bu, son iki həftə ərzində hücuma məruz qalan üçüncü Rusiya tankeridir", - məlumatda deyilir.

    Nəşr qeyd edib ki, bir səfər zamanı təxminən 60 milyon dollar dəyərində neft məhsulları daşıyıb. "Dashan" gəmisi Aİ, Böyük Britaniya, Kanada, Avstraliya və İsveçrənin sanksiyalarına məruz qalıb.

