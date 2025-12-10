Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    СМИ: Украинские силы ударили по еще одному танкеру "теневого флота" РФ в Черном море

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 21:44
    Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Украины атаковали морскими дронами Sea Baby еще один танкер "теневого флота" России в Черном море.

    Как передает Report, об этом издание "Суспiльне" сообщает со ссылкой на источники в украинской разведке.

    Судно под названием Dashan под флагом Коморских Островов направлялось в Новороссийск с выключенным транспондером, пишет СМИ.

    "В результате удара танкер получил критические повреждения и выведен из строя. По данным собеседников, это уже третий атакованный российский танкер за последние две недели", - говорится в сообщении.

    За один рейс, отмечает издание, он перевозил нефтепродукты ориентировочно на $60 млн. Судно Dashan находилось под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии.

