Представители стран Бенилюкса после Баку провели встречи в Ереване

Политические директора МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга после визита в Азербайджан отправились в Армению.

Об этом передает Report со ссылкой на парламент Армении.

Представители министерств иностранных дел стран Бенилюкса встретились с главой комиссии Национального собрания по внешним связям Саркисом Ханданяном.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в регионе и процесс установления мира между Арменией и Азербайджаном.

"Состоялся обмен мнениями о внутриполитических процессах в Армении, а также о предстоящих в следующем году парламентских выборах", - говорится в сообщении Национального собрания.