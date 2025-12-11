Представители стран Бенилюкса после Баку провели встречи в Ереване
- 11 декабря, 2025
- 16:29
Политические директора МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга после визита в Азербайджан отправились в Армению.
Об этом передает Report со ссылкой на парламент Армении.
Представители министерств иностранных дел стран Бенилюкса встретились с главой комиссии Национального собрания по внешним связям Саркисом Ханданяном.
Во время встречи стороны обсудили ситуацию в регионе и процесс установления мира между Арменией и Азербайджаном.
"Состоялся обмен мнениями о внутриполитических процессах в Армении, а также о предстоящих в следующем году парламентских выборах", - говорится в сообщении Национального собрания.
