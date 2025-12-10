Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatında növbəti raunda adlayıb
Almaniyanın Keinbaum şəhərində yeniyetmə boksçular arasında U-17 Avropa çempionatına start verilib.
"Report" xəbər verir ki, 29 ölkənin qatıldığı yarışın ilk günündə Azərbaycan millisinin 1 idmançısı mərhələ adlayıb.
Əli Abaslı (52 kq) 1/16 finalda Qabriel Cuffarini (İtaliya) məğlub edib – 5:0 (30:26, 30:25, 30:27, 30:26, 30:25). O, növbəti görüşündə ilk mərhələdən azad olan İoan-Serban Stoiça (Rumıniya) ilə qarşılaşacaq. Döyüş dekabrın 12-də olacaq.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatına dekabrın 17-də yekun vurulacaq.
