Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Симонян: Обсуждается транзит товаров из Азербайджана в Нахчыван и Турцию через Армению

    В регионе
    • 10 декабря, 2025
    • 13:18
    Симонян: Обсуждается транзит товаров из Азербайджана в Нахчыван и Турцию через Армению

    Армения готова к торгово-экономическому сотрудничеству с Азербайджаном, которое может включать и закупку нефтепродуктов.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам.

    Он призвал не фиксироваться исключительно на топливе, и убежден, что чем больше альтернативных источников энергоносителей, тем лучше для Армении.

    По его словам, ведутся обсуждения вопроса о транзите азербайджанских товаров через Армению в Нахчыванcкой АР и Турцию. Он не исключил, что такой транзит в ближайшее время будет.

    Ранее стало известно, что Азербайджан поставит Армении партию нефтепродуктов через территорию Грузии. Тбилиси в разовом порядке согласился на беспошлинный транзит.

    Ален Симонян транзит товаров Турция Азербайджан Армения Нахчыван
    Simonyan: Azərbaycanın mallarının Naxçıvana və Türkiyəyə Ermənistan üzərindən tranziti müzakirə olunur
    Speaker: Armenia open to trade with Azerbaijan, including fuel purchases
    Elvis

    Последние новости

    13:49
    Фото

    Ильхам Алиев принял торгового посланника Великобритании по Азербайджану

    Внешняя политика
    13:32

    Саадат Юсифова: Разрабатываются законопроекты для защиты азербайджанской культуры

    Kультурная политика
    13:29

    IATA и регуляторы усиливают меры из-за проблем с эвакуацией пассажиров

    Инфраструктура
    13:26

    Минтруда разъяснило изменения в расчете отпускных: неоплачиваемые периоды исключат

    Милли Меджлис
    13:22

    Министр: За 2 года поставки нефти по БТД в Турцию и на международные рынки достигли 53 млн тонн

    Энергетика
    13:19

    Пярвиз Шахбазов: Зангезурский коридор создаст энергомост "ЦА-Азербайджан-Турция"

    Энергетика
    13:18

    Симонян: Обсуждается транзит товаров из Азербайджана в Нахчыван и Турцию через Армению

    В регионе
    13:18

    AzMİ: Промышленные предприятия меняют подход к метрологии

    Промышленность
    13:13

    TÜİB: Трудности с тарифами в логистике устраняются

    Инфраструктура
    Лента новостей