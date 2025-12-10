Симонян: Обсуждается транзит товаров из Азербайджана в Нахчыван и Турцию через Армению
- 10 декабря, 2025
- 13:18
Армения готова к торгово-экономическому сотрудничеству с Азербайджаном, которое может включать и закупку нефтепродуктов.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам.
Он призвал не фиксироваться исключительно на топливе, и убежден, что чем больше альтернативных источников энергоносителей, тем лучше для Армении.
По его словам, ведутся обсуждения вопроса о транзите азербайджанских товаров через Армению в Нахчыванcкой АР и Турцию. Он не исключил, что такой транзит в ближайшее время будет.
Ранее стало известно, что Азербайджан поставит Армении партию нефтепродуктов через территорию Грузии. Тбилиси в разовом порядке согласился на беспошлинный транзит.
