В Улан-Удэ пять человек отравились угарным газом из-за пожара в ТЦ
В регионе
- 10 декабря, 2025
- 10:31
На пожаре в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ пострадали пять человек.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает управление МЧС по Бурятии.
"Пожарными подразделениями проводится проверка помещений, для тушения пожара положена магистральная линия, угрозы соседним строениям нет. За медицинской помощью с признаками отравления угарным газом обратились 5 человек, - сообщили в управлении.
Самостоятельно эвакуировались 50 человек.
