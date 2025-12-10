İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Rusiyada ticarət mərkəzində yanğın baş verib

    Region
    • 10 dekabr, 2025
    • 10:56
    Rusiyada ticarət mərkəzində yanğın baş verib

    Ulan-Ude şəhərindəki (Buryatiya, Rusiya) "Bayanqol" ticarət mərkəzində 5 nəfər zəhərlənib.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Buryatiya FHN-nin yaydığı məlumatda bildirilib.

    "Yanğının söndürülməsi üçün magistral xətt çəkilib, qonşu binalara təhlükə yoxdur. 5 nəfər dəm qazından zəhərlənmə əlamətləri ilə tibbi yardıma müraciət ediblər," - idarədən bildirilib.

    50 nəfər təxliyə olunub.

    Buryatiya Rusiya yanğın
