Rusiyada ticarət mərkəzində yanğın baş verib
Region
- 10 dekabr, 2025
- 10:56
Ulan-Ude şəhərindəki (Buryatiya, Rusiya) "Bayanqol" ticarət mərkəzində 5 nəfər zəhərlənib.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Buryatiya FHN-nin yaydığı məlumatda bildirilib.
"Yanğının söndürülməsi üçün magistral xətt çəkilib, qonşu binalara təhlükə yoxdur. 5 nəfər dəm qazından zəhərlənmə əlamətləri ilə tibbi yardıma müraciət ediblər," - idarədən bildirilib.
50 nəfər təxliyə olunub.
Son xəbərlər
11:06
Bəxtiyar Aslanbəyli: "AÇG-dən hasil edilən 60 milyard kubmetrə yaxın səmt qazı Azərbaycana verilib"Energetika
11:06
AMB: Pul siyasətindən kənar amillərin AZIR-ə təsiri minimallaşdırılıbMaliyyə
11:04
AMB: 9 ayda cari əməliyyatlar balansında 3 milyard dollar profisit yaranıbMaliyyə
11:03
AMB: 11 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 393 milyon dollar üstələyibMaliyyə
11:03
Ziyafət Əsgərov: Azərbaycan mədəniyyətinə xaricdən böyük təhdidlər mövcuddurMədəniyyət siyasəti
11:00
"Bavariya"nın futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasının tarixinə düşübFutbol
11:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini azaldıbMaliyyə
10:59
Foto
"AccessBank" VİSA ilə növbəti kobrend filialını Xankəndidə açdı!Maliyyə
10:58