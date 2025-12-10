В Баку проходит форум "Культура и право: современные вызовы"
- 10 декабря, 2025
- 10:29
В Баку проходит форум "Культура и право: современные вызовы" при организации Министерства культуры Азербайджана.
Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр культуры Адиль Керимли и его заместители, президент НАНА академик Иса Габиббейли, ученые, депутаты, а также представители других организаций.
В рамках форума пройдут обсуждения на темы "Культура и право", "Конституция Азербайджанской Республики и наши культурные ценности" и "Место культуры в системе международных отношений".
Эксперты и представители госучреждений проведут дискуссии по вопросам защиты и развития культурного наследия Азербайджана, в том числе по укреплению правового обеспечения культуры.
