Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Баку проходит форум "Культура и право: современные вызовы"

    Культура
    • 10 декабря, 2025
    • 10:29
    В Баку проходит форум Культура и право: современные вызовы

    В Баку проходит форум "Культура и право: современные вызовы" при организации Министерства культуры Азербайджана.

    Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр культуры Адиль Керимли и его заместители, президент НАНА академик Иса Габиббейли, ученые, депутаты, а также представители других организаций.

    В рамках форума пройдут обсуждения на темы "Культура и право", "Конституция Азербайджанской Республики и наши культурные ценности" и "Место культуры в системе международных отношений".

    Эксперты и представители госучреждений проведут дискуссии по вопросам защиты и развития культурного наследия Азербайджана, в том числе по укреплению правового обеспечения культуры.

    культура форум международные отношения право Адиль Керимли
    Фото
    Bakıda "Mədəniyyət və hüquq: müasir çağırışlar" adlı forum keçirilir
    Фото
    'Culture and Law: Modern Challenges' forum underway in Baku
    Elvis

    Последние новости

    10:45

    В Астаре пропали двое рыбаков, МЧС ведет поиски

    Происшествия
    10:44

    В Баку мужчина погиб, упав с 8-го этажа

    Происшествия
    10:42

    Азербайджан и США обсудили ввод в эксплуатацию проекта TRIPP в короткие сроки

    Инфраструктура
    10:31

    В Улан-Удэ пять человек отравились угарным газом из-за пожара в ТЦ

    В регионе
    10:29
    Фото

    В Баку проходит форум "Культура и право: современные вызовы"

    Культура
    10:17

    В Таиланде эвакуировали больницу после атаки ВС Камбоджи из БМ-21 "Град"

    Другие страны
    10:08

    АПБА расследует отравление школьников в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:04

    В Азербайджане снизилось число ДТП по вине нетрезвых водителей

    Происшествия
    10:01

    Обвиняемый в умышленном убийстве экстрадирован из Германии в Азербайджан

    Происшествия
    Лента новостей