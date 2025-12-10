İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    ABŞ Prezidenti: Miqrasiya və enerji siyasəti Avropanı məhv edə bilər

    Digər ölkələr
    • 10 dekabr, 2025
    • 08:03
    ABŞ Prezidenti: Miqrasiya və enerji siyasəti Avropanı məhv edə bilər

    Miqrasiya və enerji siyasəti Avropanı məhv edə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu açıqlamanı Pensilvaniya ştatının Maunt-Pokono şəhərində çıxışında verib.

    O bildirib ki, Avropa ölkələri seçdikləri kursa görə ciddi problemlərlə üzləşirlər.

    "Avropada çox pis hadisələr baş verir. Onların çox pis miqrasiya siyasəti var və bu, bizim gözəl Avropamızı məhv edir. Mən onlara pulsuz məsləhət verirəm: ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki miqrasiya və enerji Avropanı məhv edəcək", - Tramp deyib.

    Donald Tramp ABŞ Avropa
    Президент США: Миграционная и энергетическая политика может уничтожить Европу

    Son xəbərlər

    08:03

    ABŞ Prezidenti: Miqrasiya və enerji siyasəti Avropanı məhv edə bilər

    Digər ölkələr
    07:38

    Seul KXDR-in təlimlərdə yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən 10 mərmi atdığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    07:23

    Tramp: ABŞ neftin qiymətini kəskin şəkildə aşağı salmağa çalışmır

    Digər ölkələr
    06:50

    KİV: Çində yaşayış binasında yanğın nəticəsində səkkiz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    06:11

    BMT Konqo Demokratik Respublikasındakı qaçqınların sayını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    05:43

    ABŞ-nin qırıcı təyyarələri Venesuela hava məkanı yaxınlığında uçuşlar keçirib

    Digər ölkələr
    05:04

    İlon Mask: Avropa Komissiyası ləğv edilməli, seçkili orqanla əvəz olunmalıdır

    Digər ölkələr
    04:38

    Sudanda İl-76 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    04:29

    Venesuela ABŞ təhdidlərini psixoloji müharibənin yeni forması adlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti