İlham Əliyev Donald Trampa: Münaqişələrin həllinə davamlı sadiqliyiniz ən yüksək beynəlxalq tanınmaya tam layiqdir

    Xarici siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 18:57
    Münaqişələrin həllinə davamlı sadiqliyiniz, dialoqun irəlilədilməsində şəxsi iştirakınız və dünyanın müxtəlif bölgələrində gərginliyin azalmasına verdiyiniz töhfələr qəti inamıma görə, Nobel Sülh Mükafatı da daxil olmaqla, ən yüksək beynəlxalq tanınmaya tam layiqdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa ünvanladığı məktubda deyib.

    "Sizin qətiyyəti və məsuliyyəti rəhbər tutan liderliyiniz qlobal sülhün təşviqi uğrunda əsl xidmətin nümunəsidir.

    Əminəm ki, davamlı dialoq və əməkdaşlıq vasitəsilə tərəfdaşlığımız ölkələrimizdə və onun hüdudlarından kənarda da sülhün, təhlükəsizliyin və rifahın möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir", - dövlət başçısı vurğulayıb.

    Алиев Трампу: Ваша неизменная приверженность урегулированию конфликтов заслуживает международного признания

