Алиев Трампу: Ваша неизменная приверженность урегулированию конфликтов заслуживает международного признания

Ваша неизменная приверженность урегулированию конфликтов, Ваше личное участие в продвижении диалога и Ваш вклад в ослабление напряженности в различных частях света в полной мере заслуживают международного признания на высочайшем уровне, в том числе Нобелевской премии мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме азербайджанского лидера Ильхама Алиева, адресованном президенту США Дональду Трампу.

"Ваше лидерство, основанное на решительности и ответственности, является подлинным образцом служения делу укрепления глобального мира.

Уверен, что благодаря постоянному диалогу и сотрудничеству наши партнерские отношения будут и впредь способствовать укреплению мира, безопасности и процветанию в наших странах и за их пределами", - отметил президент Азербайджана.