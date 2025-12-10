Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Алиев Трампу: Ваша неизменная приверженность урегулированию конфликтов заслуживает международного признания

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 19:51
    Ваша неизменная приверженность урегулированию конфликтов, Ваше личное участие в продвижении диалога и Ваш вклад в ослабление напряженности в различных частях света в полной мере заслуживают международного признания на высочайшем уровне, в том числе Нобелевской премии мира.

    Как сообщает Report, об этом говорится в письме азербайджанского лидера Ильхама Алиева, адресованном президенту США Дональду Трампу.

    "Ваше лидерство, основанное на решительности и ответственности, является подлинным образцом служения делу укрепления глобального мира.

    Уверен, что благодаря постоянному диалогу и сотрудничеству наши партнерские отношения будут и впредь способствовать укреплению мира, безопасности и процветанию в наших странах и за их пределами", - отметил президент Азербайджана.

