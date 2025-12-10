Bakıda akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə yarışlar keçiriləcək
Fərdi
- 10 dekabr, 2025
- 19:05
Bakıda "Aerobika gimnastikası üzrə 9-cu Bakı çempionatı, akrobatika gimnastikası üzrə 30-cu ölkə çempionatı və Bakı birinciliyi" baş tutacaq.
"Report" xəbər verir ki, yarış Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksində keçiriləcək.
Gimnastlar müvafiq yaş kateqoriyalarına uyğun olaraq müxtəlif proqramlarda çıxış edəcəklər.
Birincilik dekabrın 13-dən 14-dək baş tutacaq.
