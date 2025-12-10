İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Bakıda akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə yarışlar keçiriləcək

    Bakıda "Aerobika gimnastikası üzrə 9-cu Bakı çempionatı, akrobatika gimnastikası üzrə 30-cu ölkə çempionatı və Bakı birinciliyi" baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, yarış Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksində keçiriləcək.

    Gimnastlar müvafiq yaş kateqoriyalarına uyğun olaraq müxtəlif proqramlarda çıxış edəcəklər.

    Birincilik dekabrın 13-dən 14-dək baş tutacaq.

    В Баку пройдут соревнования по акробатике и аэробике

