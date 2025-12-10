Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку пройдут соревнования по акробатике и аэробике

    10 декабря, 2025
    • 19:26
    В Баку состоится 9-й Бакинский чемпионат по аэробной гимнастике и 30-й национальный чемпионат по акробатической гимнастике и первенство Баку.

    Как сообщает Report, соревнования пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

    Гимнасты выступят в различных программах в соответствии с возрастными категориями.

    Первенство пройдет с 13 по 14 декабря.

    Bakıda akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə yarışlar keçiriləcək
