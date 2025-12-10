В Баку пройдут соревнования по акробатике и аэробике
Индивидуальные
- 10 декабря, 2025
- 19:26
В Баку состоится 9-й Бакинский чемпионат по аэробной гимнастике и 30-й национальный чемпионат по акробатической гимнастике и первенство Баку.
Как сообщает Report, соревнования пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.
Гимнасты выступят в различных программах в соответствии с возрастными категориями.
Первенство пройдет с 13 по 14 декабря.
