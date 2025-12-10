Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Таиланде эвакуировали больницу после атаки ВС Камбоджи из БМ-21 "Град"

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 10:17
    В Таиланде эвакуировали больницу после атаки ВС Камбоджи из БМ-21 Град

    Больница в приграничной провинции Сурин в Таиланде попала под обстрел силами Камбоджи из систем залпового огня БМ-21 "Град", была проведена эвакуация. Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил второй военный округ Сухопутных сил Таиланда в соцсетях. "Десятого декабря в 8.40 камбоджийские силы запустили ракеты из систем залпового огня БМ-21 "Град", которые упали на территории больницы Пханом Донграк и в прилегающих районах. Всего было выпущено шесть снарядов", - говорится в сообщении.

    Между тем, как сообщает Thai PBS, из-за столкновений на тайско-камбоджийской границе временно закрыты 10 больниц, а также 180 районных больниц.

    Кроме того, в семи провинциях были открыты убежища, в которых размещено более 190 тыс. человек.

    Ранее сообщалось о том, что Таиланд задействовал военно-морские силы и ВВС в операции на границе с Камбоджей. Тайская разведка сообщила, что камбоджийская армия сосредоточила в приграничном районе спецназ, снайперов и реактивные системы залпового огня. В район операции направлен корабль HTMS Thepa, который будет вести круглосуточное патрулирование.

    Kamboca Tailanda raket zərbəsi endirib
    Elvis

    Последние новости

    10:45

    В Астаре пропали двое рыбаков, МЧС ведет поиски

    Происшествия
    10:44

    В Баку мужчина погиб, упав с 8-го этажа

    Происшествия
    10:42

    Азербайджан и США обсудили ввод в эксплуатацию проекта TRIPP в короткие сроки

    Инфраструктура
    10:31

    В Улан-Удэ пять человек отравились угарным газом из-за пожара в ТЦ

    В регионе
    10:29
    Фото

    В Баку проходит форум "Культура и право: современные вызовы"

    Культура
    10:17

    В Таиланде эвакуировали больницу после атаки ВС Камбоджи из БМ-21 "Град"

    Другие страны
    10:08

    АПБА расследует отравление школьников в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:04

    В Азербайджане снизилось число ДТП по вине нетрезвых водителей

    Происшествия
    10:01

    Обвиняемый в умышленном убийстве экстрадирован из Германии в Азербайджан

    Происшествия
    Лента новостей