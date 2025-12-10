В Таиланде эвакуировали больницу после атаки ВС Камбоджи из БМ-21 "Град"

Больница в приграничной провинции Сурин в Таиланде попала под обстрел силами Камбоджи из систем залпового огня БМ-21 "Град", была проведена эвакуация. Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил второй военный округ Сухопутных сил Таиланда в соцсетях. "Десятого декабря в 8.40 камбоджийские силы запустили ракеты из систем залпового огня БМ-21 "Град", которые упали на территории больницы Пханом Донграк и в прилегающих районах. Всего было выпущено шесть снарядов", - говорится в сообщении.

Между тем, как сообщает Thai PBS, из-за столкновений на тайско-камбоджийской границе временно закрыты 10 больниц, а также 180 районных больниц.

Кроме того, в семи провинциях были открыты убежища, в которых размещено более 190 тыс. человек.

Ранее сообщалось о том, что Таиланд задействовал военно-морские силы и ВВС в операции на границе с Камбоджей. Тайская разведка сообщила, что камбоджийская армия сосредоточила в приграничном районе спецназ, снайперов и реактивные системы залпового огня. В район операции направлен корабль HTMS Thepa, который будет вести круглосуточное патрулирование.