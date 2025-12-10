Kamboca Tailanda raket zərbəsi endirib
- 10 dekabr, 2025
- 10:42
Kamboca qüvvələrinin Tailandın sərhədyanı Surin əyalətində yerləşən xəstəxananı BM-21 "Qrad" yaylım atəşi sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində təxliyə əməliyyatı həyata keçirilib.
"Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tailand Quru Qoşunlarının ikinci hərbi dairəsi sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
"Dekabrın 10-da saat 8:40-da Kamboca qüvvələrinin BM-21 "Qrad" yaylım atəşi sistemlərindən atdığı raketlər Phanom Donqrak xəstəxanası ərazisinə və ətraf ərazilərə düşüb. Ümumilikdə altı mərmi atılıb", - məlumatda qeyd olunur.
Eyni zamanda, "Thai PBS"in məlumatına görə, Tailand-Kamboca sərhədində baş verən toqquşmalar nəticəsində 10 xəstəxana və 180 rayon xəstəxanası müvəqqəti olaraq bağlanıb.
Bundan başqa, 7 əyalətdə sığınacaqlar açılıb və orada 190 mindən çox insan yerləşdirilib.