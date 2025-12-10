Трамп поручил проверить законность назначений в ФРС, сделанных при Байдене

Глава американской администрации Дональд Трамп сообщил, что поручил своим помощникам изучить правомерность назначения при 46-м президенте США Джо Байдене ряда членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания).

По словам Трампа, он допускает, что Байден мог подписать документы о назначении этих лиц с использованием автопера - автоматического устройства для подписи документов. "Я слышал, что эти назначения могли быть подписаны автопером", - отметил он, добавив, что это может относиться и к председателю совета управляющих ФРС Джерому Пауэллу. Трамп подчеркнул, что президент США не вправе применять автоперо для подписания подобных документов без специального разрешения.

"Я думаю, кому-то нужно разобраться в этом", - сказал он. "Туда назначили людей, которым не разрешено там быть", - добавил Трамп, обращаясь к присутствовавшему в зале министру финансов США Скотту Бессенту с просьбой проверить ситуацию.

Трамп также напомнил, что 28 ноября заявил о прекращении действия "любых документов", подписанных Байденом с применением автопера, которых, по его словам, "примерно 92%". Он утверждал, что "радикальные левые демократы" фактически "забрали у Байдена президентские полномочия". Трамп неоднократно заявлял, что Байден лично не подписывал документы и что его окружение прибегало к использованию автопера.