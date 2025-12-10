Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Трамп поручил проверить законность назначений в ФРС, сделанных при Байдене

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 07:43
    Трамп поручил проверить законность назначений в ФРС, сделанных при Байдене

    Глава американской администрации Дональд Трамп сообщил, что поручил своим помощникам изучить правомерность назначения при 46-м президенте США Джо Байдене ряда членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания).

    По словам Трампа, он допускает, что Байден мог подписать документы о назначении этих лиц с использованием автопера - автоматического устройства для подписи документов. "Я слышал, что эти назначения могли быть подписаны автопером", - отметил он, добавив, что это может относиться и к председателю совета управляющих ФРС Джерому Пауэллу. Трамп подчеркнул, что президент США не вправе применять автоперо для подписания подобных документов без специального разрешения.

    "Я думаю, кому-то нужно разобраться в этом", - сказал он. "Туда назначили людей, которым не разрешено там быть", - добавил Трамп, обращаясь к присутствовавшему в зале министру финансов США Скотту Бессенту с просьбой проверить ситуацию.

    Трамп также напомнил, что 28 ноября заявил о прекращении действия "любых документов", подписанных Байденом с применением автопера, которых, по его словам, "примерно 92%". Он утверждал, что "радикальные левые демократы" фактически "забрали у Байдена президентские полномочия". Трамп неоднократно заявлял, что Байден лично не подписывал документы и что его окружение прибегало к использованию автопера.

    Дональд Трамп ФРС США Джо Байден
    Tramp Baydenin rəhbərliyi dövründə FES-də təyinatların qanuniliyini yoxlamağı tapşırıb
    Elvis

    Последние новости

    08:36

    В Японии одобрят перезапуск уже второй за месяц АЭС

    Другие страны
    08:22

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:59

    К югу от Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Другие страны
    07:43

    Трамп поручил проверить законность назначений в ФРС, сделанных при Байдене

    Другие страны
    07:22

    Yonhap: Сеул заявил, что КНДР на учениях запустила 10 снарядов РСЗО

    Другие страны
    06:45

    Президент США: Миграционная и энергетическая политика может уничтожить Европу

    Другие страны
    06:14

    Трамп: США не стремятся к резкому снижению цен на нефть

    Другие страны
    05:57

    СМИ: На юге КНР при пожаре погибли восемь человек

    Другие страны
    05:26

    В ООН назвали количество новых беженцев в восточных районах ДР Конго

    Другие страны
    Лента новостей