    Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 19:44
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Дональду Трампу.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Выражаю Вам огромную благодарность за Ваше любезное письмо. Я высоко ценю Ваши искренние слова и признание наших усилий по обеспечению мира и стабильности.

    Твердо убежден, что Ваша неизменная приверженность урегулированию конфликтов, Ваше личное участие в продвижении диалога и Ваш вклад в ослабление напряженности в различных частях света в полной мере заслуживают международного признания на высочайшем уровне, в том числе Нобелевской премии мира. Ваше лидерство, основанное на решительности и ответственности, является подлинным образцом служения делу укрепления глобального мира.

    Уверен, что благодаря постоянному диалогу и сотрудничеству наши партнерские отношения будут и впредь способствовать укреплению мира, безопасности и процветанию в наших странах и за их пределами.

    Прошу Вас принять мою искреннюю признательность за дух взаимного уважения и внимание, выраженные в Вашем письме".

    İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib
    Ilham Aliyev thanks Donald Trump
