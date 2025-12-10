Мерц: ЕС проведет переговоры по координации усилий по Украине
- 10 декабря, 2025
- 19:39
Европейские страны планируют в ближайшие дни провести переговоры для координации усилий по завершению российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Берлине.
"Все, что затрагивает нас, европейцев, требует нашего согласия. Европейцы должны быть защищены, и мы принимаем решение по этому вопросу. На этом фоне мы планируем провести дальнейшие координационные переговоры в ближайшие дни", - отметил канцлер.
Он подчеркнул, что европейцы едины в своей позиции и добавил, что только Киев может решать территориальные вопросы.
