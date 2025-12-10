Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Мерц: ЕС проведет переговоры по координации усилий по Украине

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 19:39
    Мерц: ЕС проведет переговоры по координации усилий по Украине

    Европейские страны планируют в ближайшие дни провести переговоры для координации усилий по завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Берлине.

    "Все, что затрагивает нас, европейцев, требует нашего согласия. Европейцы должны быть защищены, и мы принимаем решение по этому вопросу. На этом фоне мы планируем провести дальнейшие координационные переговоры в ближайшие дни", - отметил канцлер.

    Он подчеркнул, что европейцы едины в своей позиции и добавил, что только Киев может решать территориальные вопросы.

