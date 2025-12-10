İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Merts: Aİ Ukrayna ilə bağlı səylərin koordinasiyası üzrə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    • 10 dekabr, 2025
    • 19:50
    Merts: Aİ Ukrayna ilə bağlı səylərin koordinasiyası üzrə danışıqlar aparacaq

    Avropa ölkələri yaxın günlərdə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılması istiqamətində səylərin koordinasiyası üçün danışıqlar aparmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Almaniya Kansleri Fridrix Merts Berlində Xorvatiyanın Baş naziri Andrey Plenkoviçlə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Avropalıları maraqlandıran hər bir məsələ bizim razılığımızı tələb edir. Avropalılar qorunmalıdır və biz bu məsələyə dair qərar qəbul edirik. Bu kontekstdə biz yaxın günlərdə əlavə koordinasiya danışıqları keçirməyi planlaşdırırıq", – Kansler vurğulayıb.

    O, avropalıların vahid mövqedə olduğunu qeyd edib və əlavə edib ki, yalnız Kiyev ərazi məsələlərinə dair qərar verə bilər.

    Fridrix Merts Ukrayna Almaniya Avropa İttifaqı
    Мерц: ЕС проведет переговоры по координации усилий по Украине

    Son xəbərlər

    20:23

    Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan oyunda "DH Volley" kollektivi qalib gəlib

    Komanda
    20:22

    BMTM təmsilçisi: Azərbaycanın TDT-yə sədrliyi dönəmində hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi prioritet olacaq

    Xarici siyasət
    20:11

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi "Lukoyl"un xaricdəki aktivləri ilə əməliyyatlara 2026-cı ilin yanvarına qədər icazə verib

    Digər ölkələr
    19:50

    Merts: Aİ Ukrayna ilə bağlı səylərin koordinasiyası üzrə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    19:33

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI tura start verilib

    Komanda
    19:33

    Azərbaycan və Slovakiyanın müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı hədəflərə töhfə verəcək - RƏY

    Xarici siyasət
    19:25

    ABŞ Konqresinə Azərbaycana yardımla bağlı məhdudiyyətlərin ləğvini nəzərdə tutan qanun layihəsi təqdim edilib

    Xarici siyasət
    19:05

    Bakıda akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə yarışlar keçiriləcək

    Fərdi
    19:04
    Foto
    Video

    Polis yağışlı hava ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti