На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 10 декабря, 2025
- 08:22
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
11. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Бинагадинское шоссе в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;
15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
16. Проспект Бабека, в сторону центра;
17. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
18. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
19. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
20. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.