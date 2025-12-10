Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 10 декабря, 2025
    • 08:22
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

    7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    11. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    12. Бинагадинское шоссе в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;

    15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    16. Проспект Бабека, в сторону центра;

    17. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

    18. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    19. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    20. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.

