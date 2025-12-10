На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

11. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

12. Бинагадинское шоссе в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

14. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;

15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

16. Проспект Бабека, в сторону центра;

17. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

18. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

19. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

20. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.