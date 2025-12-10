К югу от Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4
- 10 декабря, 2025
- 07:59
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у южного побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу.
Как передает Report, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.
По его данным, эпицентр находился на расстоянии 420 км к югу от столицы государства, города Нукуалофа, где проживают более 24 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
