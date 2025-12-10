Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    К югу от Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 07:59
    К югу от Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у южного побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу.

    Как передает Report, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

    По его данным, эпицентр находился на расстоянии 420 км к югу от столицы государства, города Нукуалофа, где проживают более 24 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 10 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    Тонгатапу землетрясение магнитуда
    Elvis

    Последние новости

    08:36

    В Японии одобрят перезапуск уже второй за месяц АЭС

    Другие страны
    08:22

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:59

    К югу от Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Другие страны
    07:43

    Трамп поручил проверить законность назначений в ФРС, сделанных при Байдене

    Другие страны
    07:22

    Yonhap: Сеул заявил, что КНДР на учениях запустила 10 снарядов РСЗО

    Другие страны
    06:45

    Президент США: Миграционная и энергетическая политика может уничтожить Европу

    Другие страны
    06:14

    Трамп: США не стремятся к резкому снижению цен на нефть

    Другие страны
    05:57

    СМИ: На юге КНР при пожаре погибли восемь человек

    Другие страны
    05:26

    В ООН назвали количество новых беженцев в восточных районах ДР Конго

    Другие страны
    Лента новостей