К югу от Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у южного побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу.

Как передает Report, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, эпицентр находился на расстоянии 420 км к югу от столицы государства, города Нукуалофа, где проживают более 24 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.