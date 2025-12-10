İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Tonqa Krallığında 5,4 maqnitudada zəlzələ olub

    10 dekabr, 2025
    08:57
    Tonqa Krallığında 5,4 maqnitudada zəlzələ olub

    Tonqa Krallığının ən böyük adası olan Tonqatapunun cənub sahilində 5,4 bal maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avstraliyanın Dövlət Geologiya Bürosu məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri 24 mindən çox insanın yaşadığı paytaxt Nukualofadan 420 kilometr cənubda, episentri təxminən 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan olunmayıb.

    К югу от Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4

