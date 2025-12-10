В Японии одобрят перезапуск уже второй за месяц АЭС

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 10 декабря, 2025
    • 08:36
    Губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки принял решение одобрить перезапуск третьего реактора АЭС "Томари".

    Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.

    Ожидается, что официально о своем решении он объявит в течение среды. Это будет уже вторая АЭС, перезапуск которой одобрили японские региональные власти - ранее в конце ноября перезапуск одного из реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" одобрил губернатор префектуры Ниигата. Ожидается, что перезапуск третьего энергоблока АЭС "Томари" будет осуществлен в 2027 году. Однако для этого придется построить дамбу, а также новый порт для транспортировки ядерного топлива. Общие инвестиции в обеспечение мер безопасности оцениваются более чем в 630 млрд иен (около $4,03 млрд).

    Япония АЭС "Томари" Хоккайдо Наомити Судзуки
