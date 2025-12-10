В Японии одобрят перезапуск уже второй за месяц АЭС

Губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки принял решение одобрить перезапуск третьего реактора АЭС "Томари".

Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Ожидается, что официально о своем решении он объявит в течение среды. Это будет уже вторая АЭС, перезапуск которой одобрили японские региональные власти - ранее в конце ноября перезапуск одного из реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" одобрил губернатор префектуры Ниигата. Ожидается, что перезапуск третьего энергоблока АЭС "Томари" будет осуществлен в 2027 году. Однако для этого придется построить дамбу, а также новый порт для транспортировки ядерного топлива. Общие инвестиции в обеспечение мер безопасности оцениваются более чем в 630 млрд иен (около $4,03 млрд).