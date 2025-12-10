Yonhap: Сеул заявил, что КНДР на учениях запустила 10 снарядов РСЗО
Другие страны
- 10 декабря, 2025
- 07:22
Военные КНДР якобы запустили 9 декабря порядка 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в рамках учений.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на офицера комитета начальника штабов южнокорейских вооруженных сил.
По его словам, армия КНДР "произвела запуск, как предполагается, 10 ракет 240 мм из РСЗО в сторону Желтого моря. По оценкам, это часть плановых учений". Yonhap отмечает, что Корейская народная армия обычно проводит зимние учения с декабря.
