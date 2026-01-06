Яшар Гюлер потребовал от PKK и связанных с ней группировок сложить оружие
В регионе
- 06 января, 2026
- 20:24
Группировка PKK и все связанные с ней подразделения в рамках решения о самороспуске должны немедленно прекратить всю террористическую деятельность во всех регионах, где они находятся, включая Сирию, и безоговорочно сдать свое оружие.
Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на церемонии вручения наград отличившимся сотрудниками ведомства.
По его словам, ни одной террористической организации, прежде всего PKK, PYD, YPG и "Сирийским демократическим силам" (СДС), не будет позволено укорениться в регионе. "Под руководством нашего президента начался процесс "Турция без терроризма", и мы желаем успешного достижения этой цели", - подчеркнул Гюлер.
Последние новости
20:54
Цинизм Бастыркина, или правда, запрятанная в облаках над ГрознымАналитика
20:44
Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализирован после паденияДругие страны
20:32
Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону альянса в Балтийском регионеДругие страны
20:24
Яшар Гюлер потребовал от PKK и связанных с ней группировок сложить оружиеВ регионе
20:09
Трамп выразил уверенность в "эпической победе" на выборах в конгресс в 2026 годуДругие страны
20:02
КСИР: 400 армейских подразделений приведены в полную боевую готовностьВ регионе
19:51
Трамп: В Венесуэле знали об операции по захвату МадуроДругие страны
19:44
СМИ: Министры финансов стран G7 обсудят в Вашингтоне поставки редкоземовДругие страны
19:43