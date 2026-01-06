Яшар Гюлер потребовал от PKK и связанных с ней группировок сложить оружие

Группировка PKK и все связанные с ней подразделения в рамках решения о самороспуске должны немедленно прекратить всю террористическую деятельность во всех регионах, где они находятся, включая Сирию, и безоговорочно сдать свое оружие.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на церемонии вручения наград отличившимся сотрудниками ведомства.

По его словам, ни одной террористической организации, прежде всего PKK, PYD, YPG и "Сирийским демократическим силам" (СДС), не будет позволено укорениться в регионе. "Под руководством нашего президента начался процесс "Турция без терроризма", и мы желаем успешного достижения этой цели", - подчеркнул Гюлер.