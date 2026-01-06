İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Yaşar Gülər PKK, PYD, YPG və SDQ-dən silahı yerə qoymağı tələb edib

    PKK və onunla əlaqəli bütün qruplar ləğv qərarı çərçivəsində Suriya daxil olmaqla, olduqları bütün bölgələrdə dərhal bütün terror fəaliyyətlərinə son qoymalı və şərtsiz olaraq silahlarını təslim etməlidirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər nazirlkdə təşkil edilən "Medal Təqdimetmə, Uğurlu Birlik və Personalın Mükafatlandırılması Mərasimi"ndə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, başda PKK, PYD, YPG və "Suriya Demokratik Qüvvələri" (SDQ) olmaqla heç bir terror təşkilatının bölgədə kök salmasına imkan verilməyəcək. "Prezidentimizin liderliyi altında "Terrorsuz Türkiyə" prosesi başlayıb və bu prosesin uğurla davam etdirilməsini arzulayırıq" , - nazir vurğulayıb.

