    Трамп выразил уверенность в "эпической победе" на выборах в конгресс в 2026 году

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 20:09
    Трамп выразил уверенность в эпической победе на выборах в конгресс в 2026 году

    Республиканская партия добьется "эпичной победы" на промежуточных выборах в Конгресс США в 2026 году.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    "Мы собираемся войти в историю и побить рекорды, одержав эпическую победу на промежуточных выборах", - сказал Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что такая победа, как правило, не удается тем, кто выигрывает президентские выборы. Кроме того, он выразил уверенность, что за последние 12 месяцев США под управлением республиканцев достигли беспрецедентного успеха.

    Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила 6 ноября, что не будет переизбираться в конгресс в 2026 году, положив конец своей 40-летней политической карьере. В этот же день Трамп заявил, что "уход Нэнси Пелоси - великое событие для Америки", а также назвал ее злой и коррумпированной.

    Tramp Konqresə seçkilərdə "epik qələbə"yə inanır

