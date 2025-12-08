Paşinyan yeni müşavir təyin edib
Region
08 dekabr, 2025
- 20:02
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ictimai əsaslarla yeni müşavirini təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV məlumat yayıb.
"Dövlət qulluğu haqqında" Qanunun 8-ci maddəsinin 10-cu hissəsinə əsaslanaraq, Anjela Kjdryan Baş nazirin ictimai əsaslarla müşaviri təyin edilsin", – sənəddə qeyd olunub.
