    Paşinyan yeni müşavir təyin edib

    Region
    • 08 dekabr, 2025
    • 20:02
    Paşinyan yeni müşavir təyin edib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ictimai əsaslarla yeni müşavirini təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV məlumat yayıb.

    "Dövlət qulluğu haqqında" Qanunun 8-ci maddəsinin 10-cu hissəsinə əsaslanaraq, Anjela Kjdryan Baş nazirin ictimai əsaslarla müşaviri təyin edilsin", – sənəddə qeyd olunub.

    Пашинян назначил нового советника

