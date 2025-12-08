Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Эрдоган: Мы мобилизуем все возможности дипломатии для обеспечения мира в Украине

    С первых дней российско-украинской войны Турция мобилизует все возможности дипломатии для обеспечения справедливого и устойчивого мира между сторонами.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    "Наши усилия в этом направлении известны мировой общественности. И впредь мы будем продолжать прилагать всевозможные усилия под лозунгом "У войны не бывает победителей, а у справедливого мира – проигравших", – сказал он.

    Турецкий лидер также рассказал о встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, находящимся с визитом в Анкаре:

    "На сегодняшних переговорах мы обсудили актуальные региональные и глобальные вопросы, включая процессы на Ближнем Востоке и в Украине".

    Эрдоган выразил удовлетворение вкладом Венгрии в развитие международного сотрудничества с тюркскими государствами и поблагодарил за поддержку Турции на пути к членству в ЕС, что является стратегической целью Анкары.

