İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Ərdoğan: Ukraynada sülhün təmin olunması üçün diplomatiyanın bütün imkanlarını səfərbər edirik

    Region
    • 08 dekabr, 2025
    • 19:54
    Ərdoğan: Ukraynada sülhün təmin olunması üçün diplomatiyanın bütün imkanlarını səfərbər edirik

    Ukraynada müharibənin ilk günlərindən etibarən tərəflər arasında ədalətli və davamlı sülhün təmin olunması üçün diplomatiyanın bütün imkanlarını səfərbər edirik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla görüşdən sonra deyib.

    "Bu istiqamətdəki səylərimiz dünya ictimaiyyətinə də məlumdur. Bundan sonra da "Müharibənin qalibi, ədalətli sülhün isə məğlubu olmaz" şüarı ilə əlimizdən gələn bütün cəhdləri göstərməyə davam edəcəyik", - Ərdoğan söyləyib.

    O, həmçinin Türkiyədə səfərdə olan Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla keçirdiyi görüşdən danışıb:

    "Bugünkü görüşlərimizdə Yaxın Şərq və Ukraynadakı proseslər də daxil olmaqla, aktual, regional və qlobal məsələləri müzakirə etdik. Macarıstanın Türk Dünyasına verdiyi töhfələrdən dolayı məmnuniyyətimizi ifadə etdik. Strateji hədəfimiz olan Avropa İttifaqına tam üzvlük prosesində Macarıstanın güclü dəstəyinə görə təşəkkür edirik və bunun davam edəcəyinə inanıram".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Viktor Orban Türkiyə Macaristan Ukrayna
    Эрдоган: Мы мобилизуем все возможности дипломатии для обеспечения мира в Украине

    Son xəbərlər

    20:18

    Azərbaycanın basketbol millisi beynəlxalq turnirdə ikinci yerə çıxıb

    Komanda
    20:16

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    20:14

    Türkiyə və Macarıstan müdafiə sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    20:02

    Paşinyan yeni müşavir təyin edib

    Region
    19:59

    "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyununun davamı sabah keçirilməyəcək

    Futbol
    19:58

    Peskov: ABŞ-Ukrayna danışıqlarının nəticələri barədə Kreml məlumatsızdır

    Digər ölkələr
    19:54

    Ərdoğan: Ukraynada sülhün təmin olunması üçün diplomatiyanın bütün imkanlarını səfərbər edirik

    Region
    19:45

    HƏMAS və BQXK Qəzza şəhərində ölən son israilli girovun meyitini axtarır

    Digər ölkələr
    19:37

    Avropa liderləri Londonda jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyublar

    Dünya
    Bütün Xəbər Lenti