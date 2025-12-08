Ərdoğan: Ukraynada sülhün təmin olunması üçün diplomatiyanın bütün imkanlarını səfərbər edirik
Ukraynada müharibənin ilk günlərindən etibarən tərəflər arasında ədalətli və davamlı sülhün təmin olunması üçün diplomatiyanın bütün imkanlarını səfərbər edirik.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla görüşdən sonra deyib.
"Bu istiqamətdəki səylərimiz dünya ictimaiyyətinə də məlumdur. Bundan sonra da "Müharibənin qalibi, ədalətli sülhün isə məğlubu olmaz" şüarı ilə əlimizdən gələn bütün cəhdləri göstərməyə davam edəcəyik", - Ərdoğan söyləyib.
O, həmçinin Türkiyədə səfərdə olan Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla keçirdiyi görüşdən danışıb:
"Bugünkü görüşlərimizdə Yaxın Şərq və Ukraynadakı proseslər də daxil olmaqla, aktual, regional və qlobal məsələləri müzakirə etdik. Macarıstanın Türk Dünyasına verdiyi töhfələrdən dolayı məmnuniyyətimizi ifadə etdik. Strateji hədəfimiz olan Avropa İttifaqına tam üzvlük prosesində Macarıstanın güclü dəstəyinə görə təşəkkür edirik və bunun davam edəcəyinə inanıram".