Эвакуация экипажа поврежденного танкера в Болгарии завершена

В Болгарии успешно завершена эвакуация экипажа танкера Kairos в Черном море, который ранее подвергся атаке беспилотника.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил вице-премьер и министр транспорта Болгарии Гроздан Караджов.

"Эвакуация экипажа танкера Kairos, который находится у берега в районе Ахтополя, завершилась. В настоящее время ведется подготовка к доставке дополнительного технического оборудования, включая генератор, который обеспечит полное электроснабжение систем судна, работу лебедки для подъема якоря и последующую буксировку судна в безопасное место", - заявил Караджов.

По его словам, по требованию собственника на борту остались три члена экипажа для контроля, остальные семь человек были эвакуированы вертолетом ВМС Болгарии и размещены в гостинице в Варне.

Караджов уточнил, что буксировка танкера будет проводиться при благоприятных погодных условиях и после проверки судна на безопасность, предположительно операция займет около недели.

Напомним, что судно потеряло ход в Турции 28 ноября, буксировка в порт была начата 3 декабря, но 5 декабря прервана, и танкер остался на якоре примерно в одной миле от побережья.