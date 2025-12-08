Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Эвакуация экипажа поврежденного танкера в Болгарии завершена

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 20:46
    Эвакуация экипажа поврежденного танкера в Болгарии завершена

    В Болгарии успешно завершена эвакуация экипажа танкера Kairos в Черном море, который ранее подвергся атаке беспилотника.

    Как передает Report, об этом на брифинге сообщил вице-премьер и министр транспорта Болгарии Гроздан Караджов.

    "Эвакуация экипажа танкера Kairos, который находится у берега в районе Ахтополя, завершилась. В настоящее время ведется подготовка к доставке дополнительного технического оборудования, включая генератор, который обеспечит полное электроснабжение систем судна, работу лебедки для подъема якоря и последующую буксировку судна в безопасное место", - заявил Караджов.

    По его словам, по требованию собственника на борту остались три члена экипажа для контроля, остальные семь человек были эвакуированы вертолетом ВМС Болгарии и размещены в гостинице в Варне.

    Караджов уточнил, что буксировка танкера будет проводиться при благоприятных погодных условиях и после проверки судна на безопасность, предположительно операция займет около недели.

    Напомним, что судно потеряло ход в Турции 28 ноября, буксировка в порт была начата 3 декабря, но 5 декабря прервана, и танкер остался на якоре примерно в одной миле от побережья.

    Болгария судно эвакуация Kairos
    Zədələnmiş "Kairos" tankerinin heyətinin Bolqarıstanda təxliyəsi başa çatıb
    Elvis

    Последние новости

    20:46

    Эвакуация экипажа поврежденного танкера в Болгарии завершена

    Другие страны
    20:31
    Фото

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    20:22

    Папоян: Нормализация между Ереваном и Баку создает новые возможности для всего региона

    Внешняя политика
    20:17

    Эрдоган: Мы мобилизуем все возможности дипломатии для обеспечения мира в Украине

    В регионе
    19:57

    Штраф платформы Х усилил напряженность между ЕС и США

    Другие страны
    19:49

    Турция и Венгрия обсуждают реализацию совместных проектов в оборонной сфере

    Другие страны
    19:48

    Пашинян назначил нового советника

    В регионе
    19:45
    Фото

    Азербайджан и Иран обсудили углубление межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    19:39

    Песков: Москве пока не сообщили о результатах переговоров Вашингтона с Киевом

    Другие страны
    Лента новостей