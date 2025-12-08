Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Турция и Венгрия обсуждают реализацию совместных проектов в оборонной сфере

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 19:49
    Турция и Венгрия обсуждают реализацию совместных проектов в оборонной сфере

    Турция и Венгрия обсуждают совместные проекты в оборонной сфере в контексте меняющихся потребностей европейской безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после состоявшихся в Стамбуле переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    "Мы решили максимально эффективно использовать существующие экономические и торговые механизмы. Мы также видим положительное влияние нашего стратегического партнерства, реализующегося через конкретные проекты в области оборонной промышленности, на торговлю и инвестиции. Учитывая меняющиеся условия безопасности в Европе, мы рассматриваем перспективы реализации проектов, предусматривающих совместное производство, которые выведут наше сотрудничество в области оборонной промышленности на более высокий уровень", - сказал он.

    Говоря о торгово-экономической составляющей отношений, Эрдоган заявил, что страны близки к достижению целевого объема торговли в размере $6 млрд. "Учитывая внушительный торговый потенциал между нашими странами, мы обсудили обновление этой цели, чтобы вывести показатель торгового оборота на уровень $10 млрд", - сказал он.

    Ранее Эрдоган и Орбан провели заседание Турецко-венгерского совета стратегического сотрудничества высокого уровня. По его итогам подписаны 16 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в энергетике, промышленности, торговле, транспорте, культуре и образовании.

    Реджеп Тайип Эрдоган Виктор Орбан Турция Венгрия
    Türkiyə və Macarıstan müdafiə sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdən keçirir
    Elvis

    Последние новости

    20:17

    Эрдоган: Мы мобилизуем все возможности дипломатии для обеспечения мира в Украине

    В регионе
    19:57

    Штраф платформы Х усилил напряженность между ЕС и США

    Другие страны
    19:49

    Турция и Венгрия обсуждают реализацию совместных проектов в оборонной сфере

    Другие страны
    19:48

    Пашинян назначил нового советника

    В регионе
    19:45
    Фото

    Азербайджан и Иран обсудили углубление межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    19:39

    Песков: Москве пока не сообщили о результатах переговоров Вашингтона с Киевом

    Другие страны
    19:33

    Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы

    Внешняя политика
    19:29

    ХАМАС и МККК не смогли найти тело последнего израильского заложника

    Другие страны
    19:27

    Между Братиславой и Баку может быть запущен прямой авиарейс

    Внешняя политика
    Лента новостей