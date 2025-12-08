Турция и Венгрия обсуждают реализацию совместных проектов в оборонной сфере

Турция и Венгрия обсуждают совместные проекты в оборонной сфере в контексте меняющихся потребностей европейской безопасности.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после состоявшихся в Стамбуле переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы решили максимально эффективно использовать существующие экономические и торговые механизмы. Мы также видим положительное влияние нашего стратегического партнерства, реализующегося через конкретные проекты в области оборонной промышленности, на торговлю и инвестиции. Учитывая меняющиеся условия безопасности в Европе, мы рассматриваем перспективы реализации проектов, предусматривающих совместное производство, которые выведут наше сотрудничество в области оборонной промышленности на более высокий уровень", - сказал он.

Говоря о торгово-экономической составляющей отношений, Эрдоган заявил, что страны близки к достижению целевого объема торговли в размере $6 млрд. "Учитывая внушительный торговый потенциал между нашими странами, мы обсудили обновление этой цели, чтобы вывести показатель торгового оборота на уровень $10 млрд", - сказал он.

Ранее Эрдоган и Орбан провели заседание Турецко-венгерского совета стратегического сотрудничества высокого уровня. По его итогам подписаны 16 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в энергетике, промышленности, торговле, транспорте, культуре и образовании.