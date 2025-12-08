İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Türkiyə və Macarıstan müdafiə sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 20:14
    Türkiyə və Macarıstan müdafiə sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdən keçirir

    Türkiyə və Macarıstan Avropanın dəyişən təhlükəsizlik ehtiyacları kontekstində müdafiə sahəsində birgə layihələri müzakirə edirlər.

    "Report"un TRT Haber-ə istinadla verdiyi məlumata görə, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla keçirilən danışıqlardan sonra təşkil olunan mətbuat konfransında bildirib.

    "Biz mövcud iqtisadi və ticarət mexanizmlərindən maksimum səmərəli istifadə etməyə qərar verdik. Müdafiə sənayesi sahəsində konkret layihələr vasitəsilə həyata keçirilən strateji tərəfdaşlığımızın ticarət və investisiyalara müsbət təsirini də görürük. Avropada dəyişən təhlükəsizlik şəraitini nəzərə alaraq, müdafiə sənayesində əməkdaşlığımızı daha yüksək səviyyəyə çıxaracaq birgə istehsalı nəzərdə tutan layihələrin həyata keçirilməsi perspektivlərini dəyərləndiririk", – deyə o vurğulayıb.

    Ticarət-iqtisadi münasibətlərə toxunan Ərdoğan bildirib ki, ölkələr 6 milyard ABŞ dolları həcmində ticarət dövriyyəsi hədəfinə çatmağa yaxındır. "Ölkələrimiz arasında böyük ticarət potensialını nəzərə alaraq, bu hədəfin yenilənməsini müzakirə etdik ki, ticarət dövriyyəsini 10 milyard ABŞ dolları səviyyəsinə çıxaraq", – deyə o əlavə edib.

    Mətbuat konfransından əvvəl Ərdoğan və Orban Türkiyə-Macarıstan yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının iclasını keçiriblər. Görüşün nəticəsi olaraq enerji, sənaye, ticarət, nəqliyyat, mədəniyyət və təhsil sahələrində 16 saziş və əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb.

    Türkiyə Macaristan Rəcəb Tayyib Ərdoğan Viktor Orban
    Турция и Венгрия обсуждают реализацию совместных проектов в оборонной сфере

    Son xəbərlər

    20:44

    "X"in cərimələnməsi Aİ ilə ABŞ arasında gərginliyi artırıb

    Digər ölkələr
    20:28

    Papoyan: İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşması bütün region üçün yeni imkanlar yaradır

    Xarici siyasət
    20:18
    Foto

    Azərbaycanın basketbol millisi beynəlxalq turnirdə ikinci yerə çıxıb

    Komanda
    20:16
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    20:14

    Türkiyə və Macarıstan müdafiə sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    20:02

    Paşinyan yeni müşavir təyin edib

    Region
    19:59

    "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyununun davamı sabah keçirilməyəcək

    Futbol
    19:58

    Peskov: ABŞ-Ukrayna danışıqlarının nəticələri barədə Kreml məlumatsızdır

    Digər ölkələr
    19:54

    Ərdoğan: Ukraynada sülhün təmin olunması üçün diplomatiyanın bütün imkanlarını səfərbər edirik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti